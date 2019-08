Sky - I dirigenti del Milan sono tornati a Milanello per l'allenamento odierno

Dopo essere stati presenti per assistere alla conferenza stampa di presentazione di Leao, Bennacer e Duarte, i dirigenti del Milan sono rientrati in sede per incontrare gli agenti di Diego Laxalt. Al termine del summit, poi, come riferisce Sky Sport, i plenipotenziari rossoneri sono tornati al centro sportivo rossonero per assistere al primo allenamento della settimana che porterà ad Udinese-Milan di domenica.