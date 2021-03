​​​​​​​Sky - Milan, a Verona torneranno titolari Calabria e Saelemakers. Possibile chance per Krunic sulla trequarti

Secondo quanto riferisce Sky, domenica in casa del Verona, Stefano Pioli schiererà una formazione molto simile a quella vista ieri contro l'Udinese, anche se qualche cambio ci sarà: Calabria e Saelemakers torneranno titolari sulla fascia destra, mentre sulla trequarti possibile chance per Krunic al posto di Diaz per dare così maggiore consistenza fisica in mezzo al campo alla squadra rossonera.