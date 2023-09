Sky - Milan, Adli verso una maglia da titolare contro il Cagliari. Possibile turno di riposo per Leao e Giroud

vedi letture

Secondo quanto riferisce Sky, in vista del match di domani in casa del Cagliari, Stefano Pioli sta pensando sempre di più di schierare Yacine Adli davanti alla difesa al posto dell'infortunato Rade Krunic: per il francese sarebbe il debutto assoluto in questa stagione. Al suo fianco dovrebbero giocare Loftus-Cheek e Reijnders.

In attacco possibile turno di riposo per Rafael Leao e Olivier Giroud e spazio al tridente composto da Samuel Chukwueze, Noah Okafor e Christian Pulisic. Vedremo se queste ipotesi verranno confermate nella rifinitura in programma oggi pomeriggio a Milanello.