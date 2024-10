Sky - Milan, Chukwueze dovrebbe essere a disposizione per l'Udinese

Tra coloro che sono già rientrati a Milanello dopo gli impegni con le rispettive nazionali, c'è anche Samuel Chukwueze che è tornato primo in Italia dopo il problema muscolare rimediato nella partita della sua Nigeria contro la Libia. Per il suo infortunio non dovrebbe essere nulla grave: come riportato da Sky, infatti, le sue condizioni sono buone e dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Paulo Fonseca per la sfida casalinga di sabato alle 18 contro l'Udinese.

Di seguito il programma dell'ottava giornata di Serie A:

19/10/2024 Sabato 15.00 COMO-PARMA DAZN

19/10/2024 Sabato 15.00 GENOA-BOLOGNA DAZN

19/10/2024 Sabato 18.00 MILAN-UDINESE DAZN

19/10/2024 Sabato 20.45 JUVENTUS-LAZIO DAZN/SKY

20/10/2024 Domenica 12.30 EMPOLI-NAPOLI DAZN

20/10/2024 Domenica 15.00 LECCE-FIORENTINA DAZN

20/10/2024 Domenica 15.00 VENEZIA-ATALANTA DAZN

20/10/2024 Domenica 18.00 CAGLIARI-TORINO DAZN/SKY

20/10/2024 Domenica 20.45 ROMA-INTER DAZN

21/10/2024 Lunedì 20.45 HELLAS VERONA-MONZA DAZN/SKY