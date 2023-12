Sky - Milan, domani consulto importante per Pobega. Un solo dubbio di formazione per Salerno

Domenica, durante il match di campionato contro il Monza a San Siro, si è infortunato Tommaso Pobega, il quale ha riportato un danno che coinvolge la componente tendinea del retto femorale che si inserisce nell’anca sinistra. Domani il centrocampista rossonero avrà un consulto importante per capire se dovrà operarsi o meno. Lo riferisce Sky.

Intanto a Milanello prosegue la preparazione della squadra rossonera per la sfida di venerdì in casa della Salernitana: il Milan dovrebbe tornerà alla difesa a quattro e accanto a Tomori ci dovrebbe essere Kjaer. A destra torna Calabria dalla squalifica. In avanti spazio ai soliti tre (Pulisic-Giroud-Leao), mentre l'unico dubbio di formazione è in mezzo al campo: in ballottaggio per una maglia da titolare al fianco di Reijnders e Loftus-Cheek ci sono infatti Krunic e Adli. Bennacer non ha più di un tempo nelle gambe, quindi, salvo sorprese, dovrebbe iniziare anche a Salerno dalla panchina.