Sky - Maignan in gruppo. Per Loftus e Kjaer si punta alla Salernitana

In collegamento da Milanello, l'inviato di Sky Sport Peppe Di Stefano ha riportato quanto emerso dall'allenamento rossonero di oggi al centro di Carnago, il primo dopo due giorni di riposo. La buona notizia è che sia Mike Maignan che Antonio Mirante sono tornati a lavorare in gruppo. D'altro canto gli altri due infortunati di lungo corso come Simon Kjaer e Ruben Loftus-Cheek stanno procedendo con la fase di riatletizzazione: entrambi non ci saranno con il Torino sabato sera ma puntano al rientro contro la Salernitana, specialmente il danese che vivrà la sua ultima partita da giocatore del Milan. Per quanto riguarda Samuel Chukwueze, come emerso già nei giorni scorsi, la stagione è finita.

