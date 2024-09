Sky - Milan, Fonseca ha preparato il derby senza far vedere video sull'Inter alla sua squadra

Peppe Di Stefano, in collegamento a SkySport24 da Milanello, ha raccontato un interessante e curioso aneddoto su come Paulo Fonseca ha preparato il derby di Milano vinto domenica sera dal suo Milan per 2-1: nei giorni che hanno preceduto la stracittadina milanese, il portoghese non ha infatti fatto mai vedere alla sua squadra un'immagine o un video della formazione nerazzurra di Simone Inzaghi. Né un'azione, né un movimento di reparto, né una situazione su palla inattiva. Si è trattata di una mossa più psicologica che tattica che, visto il risultato finale e la prestazione del Diavolo, ha portato sicuramente i suoi frutti.

Questo il tabellino di Inter-Milan di Serie A:

INTER-MILAN 1-2

Marcatori: 10’ Pulisic, 28’ Dimarco, 89’ Gabbia.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (dal 82’ Carlos Augusto); Dumfries (dal 63’ Darmian), Barella (dal 74’ Zielinski), Calhanoglu (dal 63’ Asllani), Mkhitaryan (dal 63’ Frattesi), Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. A disp.: Di Gennaro, Martienez, de Vrij, Bisseck, Palacios, Arnautovic, Correa, Taremi. All. Simone Inzaghi

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson, Gabbia, Tomori, Theo; Pulisic (dal 78’ Okafor), Fofana, Reijnders, Leao (dal 87’ Chukwueze); Abraham (dal 90’+2 Pavlovic), Morata (dal 78’ Loftus-Cheek). A disp.: Torriani, Raveyre, Jimenez, Terracciano, Thiaw, Bartesaghi, Musah, Zeroli. All. Paulo Fonseca

Arbitro: Mariani

Ammoniti: 18’ Mkhitaryan, 38’ Fofana, 40’ Calhanoglu, 86’ Asllani, 88’ Dimarco.

Recupero: 1' 1T, 6’ 2T.