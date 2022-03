Sky - Milan, Ibra presente già oggi a Milanello: lo svedese ha lavorato in palestra

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riferisce Sky, Zlatan Ibrahimovic ha preso un volo molto presto questa mattina per essere presente a Milanello: il centravanti svedese non si è allenato in campo, ma in palestra con un po' di lavoro di scarico. E' l'unico dei rossoneri che hanno giocato ieri in nazionale ad essere presente già oggi nel Centro sportivo di Carnago.