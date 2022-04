Sky - Milan, Ibra si è allenato a parte anche oggi: lo svedese ha appena lasciato Milanello

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Come riporta Peppe Di Stefano a SkySport24 in collegamento da Milanello, tra poco il Milan incomincierà il suo allenamento odierno in vista del match di domenica sera in casa della Lazio. Qualche minuto fa, Zlatan Ibrahimovic ha lasciato il Centro sportivo rossonero: questo significa che anche oggi l'attaccante svedese ha lavorato a parte e quindi non lavorerà con il resto dei compagni.