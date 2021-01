Secondo quanto riferisce Sky, il Milan si sta allenando a Milanello: Ibrahimovic è in gruppo, mentre non è presente Alexis Saelemaekers che questa mattina ha svolto un lavoro propeduetico al rientro in gruppo nei prossimi giorni. Il belga dovrebbe tornare a disposizione di Pioli per la trasferta di lunedì sul campo del Cagliari.