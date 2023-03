Sky - Milan, qualche titolare potrebbe riposare contro la Salernitana. Possibile chance per Ibra

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Secondo quanto riferisce Manuele Baiocchini in collegamento a SkySport24 da Milanello, lunedì contro la Salernitana, Stefano Pioli potrebbe far riposare qualche titolare che ha giocato tanto nell'ultimo periodo, come Thiaw, Tonali e Giroud. Per quanto riguarda l'attacco, Zlatan Ibrahimovic sta tornando in condizione e oggi ha giocato entrambi i tempi da 25 minuti della partitella con l'Under 18 rossonera. Il tecnico rossonero non ha provato ancora nulla in vista del match di lunedì, ma non è escluso che lo svedese possa avere una chance contro i campani.