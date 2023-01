Sky - Milan, Rebic out domani ma potrebbe partire lo stesso per Lecce: il croato spera ancora di recuperare per la Supercoppa

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Oggi pomeriggio il Milan volerà a Lecce per il match di domani e sull'aereo con a bordo i rossoneri ci saranno sicuramente anche Simon Kjaer e Divock Origi che sono recuperati per la sfida contro i giallorossi. Dopo la partita, il gruppo milanista non rientrerà a Milano, ma volerà direttamente a Ryad per il match di Supercoppa di mercoledì contro l'Inter. Per questo motivo, oggi pomeriggio anche Ante Rebic potrebbe partire con il resto della squadra rossonera: non sarà disponibile per il Lecce, ma vorrebbe fare un tentativo per recuperare per la Supercoppa. Lo riferisce Sky.