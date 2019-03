Sky - Milan, tutti a disposizione di Gattuso per il derby a parte Bonaventura

Secondo quanto riferisce Sky, Rino Gattuso avrà a disposizione tutta la rosa per il derby di domenica sera, a parte Giacomo Bonaventura, la cui stagione è già finita in anticipo. Anche Zapata, che ha pienamente recuperato dal suo problema fisico, dovrebbe tornare regolarmente tra i convocati del tecnico milanista per il match contro l'Inter.