Sky - Milanello, Ibra ancora a parte. Giroud sta meglio: potrebbe tornare in gruppo domani

Secondo quanto riferisce Sky, Zlatan Ibrahimovic non sta ancora bene e quindi non si è allenato nemmeno oggi in gruppo: lo svedese salterà quindi anche il match di mercoledì contro il Venezia. Sta meglio invece Olivier Giroud: il francese, che ha saltato la gara contro la Juventus per un problema alla schiena, potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo nella giornata di domani e magari essere convocato per la sfida casalinga contro la formazione veneta.