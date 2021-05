Sky - Milanello, oggi grigliata tra squadra, staff e dirigenza per compattare il gruppo in vista dell'Atalanta

In vista dell'ultimo match di campionato contro l'Atalanta, decisivo per la qualificazione del Milan alla prossima Champions League, a Milanello c'è stata oggi una grigliata tra la squadra, lo staff tecnico e la dirigenza. L'obiettivo è quello di compattare ancora di più il gruppo e allentare un po' la tensione in questo momento decisivo della stagione. Lo riferisce Sky.