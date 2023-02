Sky - Milanello, oggi partitella contro l'U18: Ibra ha giocato insieme al figlio Maximilian

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Peppe Di Stefano, in collegamento a SkySport24, ha racconto questo interessante retroscena successo oggi a Milanello: come sempre accade sempre nei giorni dopo le partite, chi non ha giocato viene impegnato in una partitella contro una delle formazioni giovanile del Milan. Oggi è capitata l'Under 18, formazione in cui milita anche il figlio classe 2006 di Zlatan Ibrahimovic, Maximilian. Il centravanti svedese ha deciso di giocare insieme al figlio con l'Under 18.