L'intero mondo rossonero, squadra e dirigenza, concentrato sull'obiettivo quarto posto. Così, alla vigilia di SPAL-Milan, Gazidis, Leonardo e Maldini sono tutti già presenti a Milanello per stare vicini a staff tecnico e giocatori in vista dell'ultima fondamentale giornata di campionato. Lo riporta Peppe Di Stefano, in collegamento per Sky Sport 24 dal centro sportivo del club.