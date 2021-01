Sky - Milanello, Theo e Calhanoglu non si sono allenati. Difficile il recupero di Saelemaekers per il Cagliari

Secondo quanto riferisce Sky, il Milan rischia di andare in emergenza anche a Cagliari: Leao non ci sarà in quanto squalificato, Saelemaekers non sta ancora benissimo e difficilmente ce la farà a recuperare, Calhanoglu e Theo Hernandez non si sono allenati oggi e quindi sono in dubbio per la trasferta in Sardegna. Non saranno poi a disposizione nemmeno Bennacer e Gabbia.