Sky - Umore positivo a Milanello, presenti Gazidis, Maldini e Massara. Due dubbi di formazione per Pioli

Secondo quanto riferisce Sky, oggi a Milanello, dove si è tornati a respirare un clima positivo dopo il successo contro il Benevento, non erano presenti solo il dt Paolo Maldini e il ds Fredric Massara, ma anche l'ad Ivan Gazidis, a testimonianza del fatto che questa è una settimana molto importante per il Diavolo. In vista del match di domenica contro la Juventus, Stefano Pioli deve ancora risolvere due dubbi formazione: chi tra Tomori e Romagnoli al fianco di Kjaer in difesa e chi tra Leao e Rebic come attaccante esterno di sinistra.