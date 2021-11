Sky - Verso Fiorentina-Milan: ballottaggio Giroud-Ibra, Pioli ha provato entrambi in allenamento

In collegamento da Milanello, Manuele Baiocchini ha dato a SkySport24 le ultime sulla probabile formazione del Milan che domani sera affronterà la Fiorentina: come terzino destro ci sarà Kalulu, mentre i due centrali dovrebbero essere Tomori e Romagnoli visto che Kjaer è reduce da due partite di fila con la Danimarca. In mezzo al campo, Kessie è in vantaggio su Bennacer per fare coppia con Tonali, sulla trequarti Diaz è invece favorito su Krunic per partire dall'inizio. Come prima punta, ballottaggio Giroud-Ibrahimovic, con Pioli che stamattina ha provato entrambi durante l'allenamento odierno a Milanello.

Questa dunque la probabile formazione rossonera: (4-2-3-1) Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud/Ibrahimovic.