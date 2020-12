Sky - Verso Genoa-Milan: Castillejo preferito a Saelemaekers, a sinistra gioca Leao

Secondo quanto riferisce Sky, domani sera contro il Genoa ci saranno un po' di novità nella formazione titolare del Milan: in difesa, spazio dal primo minuto a Kalulu al fianco di Romagnoli, mentre sulle fasce saranno confermati Calabria e Theo Hernandez. In mezzo al campo, ci sarà Tonali al posto dell'infortunato Bennacer e il solito Kessie. In avanti, a destra agirà Samu Castillejo in quanto Saelemakers non sta ancora benissimo e si è allenato poco negli ultimi giorni, Calhanoglu in mezzo, mentre a sinistra giocherà Leao dal primo minuto. Come prima punta, confermato Ante Rebic.