Sky - Verso Milan-Inter: Kjaer out anche nel derby, torna Reijnders dal 1'. I grandi dubbi di Pioli sono in attacco

vedi letture

Peppe Di Stefano, in collegamento da Milanello, ha dato degli aggiornamenti a SkySport24 sulla probabile formazione del Milan per il derby di lunedì contro l'Inter. Scelte quasi obbligate in difesa dove non ci sarà la squalificato Thiaw e gli infortunati Kalulu e Kjaer (il danese non recupererà quindi): davanti a Maignan spazio quindi a Calabria, Gabbia, Tomori e Theo Hernandez. Novità in mezzo al campo dove Reijnders rientrerà dal primo minuto, Adli e Musah si giocano invece l'altra maglia da titolare a centrocampo.

I dubbi più grossi di Stefano Pioli sono in attacco: Giroud non è al top, Jovic sta meglio e quindi i due sono in ballottaggio per partire dall'inizio al centro del reparto offensivo milanista. In questo momento, è poi difficile tenere fuori Chukwueze. Ma chi gli lascerà il posto? Pulisic o Loftus-Cheek? Se dovesse restare fuori l'inglese, l'americano agirà da trequartista. A sinistra ci sarà Leao.