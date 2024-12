Sky - Verso Milan-Sassuolo: out Theo e Maignan. Le probabili scelte di Fonseca

Secondo quanto riferisce Sky, Mike Maignan e Theo Hernandez non saranno convocati per la sfida di domani di Coppa Italia contro il Sassuolo: il portiere ha subito un piccolo intervento chrurgico dentale, mentre il terzino sarà fuori precauzionalmente dopo un colpo ricevuto nell'ultima partita contro l'Empoli.

Contro i neroverdi, Paulo Fonseca farà un po' di turnover: la difesa, rispetto a sabato, cambierà totalmente e sarà composta da Calabria, Tomori, Pavlovic e Terracciano. In porta ci sarà Sportiello, mentre in mezzo al campo il tecnico portoghese non sembra intenzionato a rinunciare nemmeno domani ai "soliti" Fofana e Reijnders. In avanti, turno di riposo per Pulisic che sarà sostituito da Loftus-Cheek. A destra spazio a Chukwueze, mentre a sinistra c'è l'unico dubbio di Fonseca tra Leao e Okafor (quest'ultimo ha saltato la gara contro l'Empoli per l'influenza). Il centravanti titolare sarà Abraham.