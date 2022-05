Sky - Verso Sassuolo-Milan: idea Rebic dal primo minuto

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo quanto riferisce Sky, potrebbe esserci una novità in attacco nel Milan che affrnterà domenica il Sassuolo nel match valido per l'ultima giornata di campionato: Stefano Pioli sta infatti valutando la possibilità di schierare dal primo minuto Ante Rebic al centro dell'attacco rossonero. Il tecnico milanista lo vede in crescita e vicino al 100% e quindi il croato potrebbe essere la novità contro i neroverdi.