Sportmediaset - Verso Milan-Napoli, Rebic rischia il posto: idea Paquetà

Il Milan dovrà fare a meno di Bennacer e Calhanoglu contro il Napoli, perchè squalificati dopo le ammonizioni ricevute contro la Juventus. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, la candidatura di Ante Rebic per sostituire il turco sarebbe in forte ribasso. Pioli, che vorrebbe tenere Leao come riserva di Piatek, potrebbe avanzare Paquetà sulla linea d'attacco, reinserendo a centrocampo Kessie. Biglia sostituirà, invece, Bennacer.