Rade Krunic è segnalato in vantaggio su Franck Kessie per una maglia da titolare in vista della partita di domenica sera contro la Juventus. Stando a quanto riferisce Sky, il centrocampista bosniaco dovrebbe essere preferito al comagno ivoriano in una possibile inversione delle gerarchie per quel che concerne il ruolo della mezzala sinistra.