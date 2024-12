Verso Milan-Sassuolo: Fonseca non rinuncia a Fofana e Reijnders, dubbio Leao-Okafor a sinistra. Pulisic riposa, Abraham centravanti

In merito alla probabile formazione del Milan per la sfida contro il Sassuolo di domani sera valida per gli ottavi di Coppa Italia, Sky riferisce che Paulo Fonseca farà un po' di turnover: la difesa, rispetto a sabato, cambierà totalmente e sarà composta da Calabria, Tomori, Pavlovic e Terracciano. In porta ci sarà Sportiello, mentre in mezzo al campo il tecnico portoghese non sembra intenzionato a rinunciare nemmeno domani ai "soliti" Fofana e Reijnders. In avanti, turno di riposo per Pulisic che sarà sostituito da Loftus-Cheek. A destra spazio a Chukwueze, mentre a sinistra c'è l'unico dubbio di Fonseca tra Leao e Okafor (quest'ultimo ha saltato la gara contro l'Empoli per l'influenza). Il centravanti titolare sarà Abraham.

Mike Maignan e Theo Hernandez non saranno convocati per la sfida di domani di Coppa Italia contro il Sassuolo: il portiere ha subito un piccolo intervento chirurgico dentale, mentre il terzino sarà fuori precauzionalmente dopo un colpo ricevuto nell'ultima partita contro l'Empoli.

Questa la probabile formazione del Milan: Sportiello; Calabria, Tomori, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao/Okafor; Abraham.