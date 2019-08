In vista della trasferta di domenica contro l’Udinese, che aprirà il campionato del Milan, Marco Giampaolo sta ragionando sulla formazione da mandare in campo alla Dacia Arena. Uno dei ballottaggi è quello relativo al ruolo di mezzala destra, dove Borini si è ben disimpegnato in estate ma dove è di casa Franck Kessie, apparso in buone condizioni contro il Cesena.