Verso Verona-Milan: sabato alle 14 la conferenza di Giampaolo a Milanello

Prima sosta stagionale per le Nazionali in archivio e campionato pronto a ripartire. Il Milan, domenica 15 settembre alle 20.45, affronterà l'Hellas Verona con la volontà di bissare la vittoria di San Siro ai danni del Brescia. Per presentare questa gara, Mister Marco Giampaolo interverrà in conferenza stampa da Milanello sabato 14 settembre alle 14.00, proprio alla vigilia della terza giornata di Serie A.

Le parole dalla Sala Stampa verranno trasmesse in diretta su AC Milan Official App, la nuova app rossonera, in lingua inglese e lingua italiana; in più, sarà disponibile anche la diretta sulla pagina ufficiale Facebook AC Milan e su Milan TV.