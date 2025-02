VIDEO MN - Conceiçao arriva in campo a Milanello. Ibra con la squadra in palestra

vedi letture

Il Milan è pronto per l'allenamento di rifinitura alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League contron il Feyenoord. Orario insolito di allenamento per i rossoneri che hanno dovuto aspettare il ritorno del mister Sergio Conceicao, dove era volato nelle ultime ore per paertecipare alle esequie dell'ex presidente del Porto Pinto da Costa a cui era molto legato.

Il tecnico è arrivato a Milanello poco dopo le 17 (leggi qui) e ora è entrato in campo per dirigere la sessione di allenamento che inizierà tra pochissimo. Zlatan Ibrahimovic, che ha parlato in conferenza stampa al posto del portoghese, è rimasto inizialmente in palestra con i giocatori prima che scendessero sul campo.