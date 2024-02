VIDEO MN - Individuale per Kjaer e Pulisic a inizio seduta, ma niente allarmi: sono già rientrati in gruppo

Il Milan è appena sceso in campo per l'allenamento di rifinitura prima di partire per la Francia, dove domani sera sfiderà il Rennes per il ritorno dei playoff di Europa League. In questi minuti la squadra si appresta a iniziare l'allenamento a Milanello, con i giocatori che hanno appena fatto il loro ingresso. In serata l'arrivo in Francia, con la conferenza di Pioli e Florenzi (che potrete seguire con il live testuale di MilanNews.it) prevista alle 19.30.

L'inviato di MilanNews.it a Milanello ci riferisce di una prima sezione di seduta a parte per Christian Pulisic e Simon Kjaer: niente paura, i due rossoneri si sono già riuniti al gruppo nel corso della seduta, che si sta svolgendo in questi minuti a Milanello.

di Niccolò Crespi