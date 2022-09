VIDEO MN - Milanello, giocatori a colloquio con Pioli prima dell'allenamento

Fonte: dal nostro inviato, Antonello Gioia

Come riporta l'inviato di Milannews.it, qualche istante prima di iniziare l'allenamento di rifinitura in vista della trasferta sul campo del Salisburgo (domani alle 21), Stefano Pioli ha chiamato a sè tutti i suoi giocatori per spiegare loro dei movimenti: il tecnico rossonero ha parlato con loro divisi a piccoli gruppi a seconda del ruolo. Questi i gruppetti nel dettaglio: Messias-Saelemaekers, Origi-Giroud, Adli-De Ketelaere-Leao-Brahim, Tonali-Theo-Ballo-Pobega, Vranckx-Bennacer, Kjaer-Kalulu-Tomori-Gabbia-Thiaw, Calabria-Dest, Leao-Giroud.