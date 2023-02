VIDEO MN - Milanello, Maldini saluta i giocatori prima dell'inizio dell'allenamento

Fonte: dai nostri inviati Antonio Vitiello e Antonello Gioia

Mentre la squadra entrava in campo per la rifinitura in vista di Milan-Tottenham di domani sera, i giocatori rossoneri sono stati accolti dal dt Paolo Maldini che ha salutato tutti i giocatori: in particolare il dt milanista si è intrattenuto con Origi. Ecco il video girato dagli inviati di Milannews.it: