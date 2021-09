VIDEO MN - Milanello, Tonali non si sta allenando ma a Liverpool ci sarà

Come riportato dal nostro inviato, il Milan ha iniziato l’allenamento di rifinitura in vista della partita di Champions League di domani contro il Liverpool. Zlatan Ibrahimovic è stato fra i primi ad entrare in campo ed è prontissimo per allenarsi. Per quel che riguarda Sandro Tonali invece, stanotte ha accusato dei problemi intestinali e perciò è a bordo campo ma non si sta allenando. Nessun allarme comunque, il giocatore partirà regolarmente con la squadra alla vista di Liverpool.