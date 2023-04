VIDEO MN - Verso il Napoli, presente Maldini alla rifinitura: il saluto alla squadra

© foto di Antonello Gioia

Il Milan è sceso in campo in questi minuti al centro sportivo di Milanello per la rifinitura della vigilia della sfida contro il Napoli di Champions League. Sui campi di Carnago presenti affianco alla squadra anche Paolo Maldini. Il direttore dell'area tecnica rossonera ha salutato tutta la squadra prima dell'inizio dell'allenamento. Il video dei nostri inviati Antonio Vitiello e Antonello Gioia.