VIDEO MN - Verso Milan-Liverpool: lavoro sul possesso palla a Milanello

I nostri inviati a Milanello hanno fatto un breve video dell’allenamento del Milan in vista della sfida di domani sera contro il Liverpool. Ecco le immagini dei ragazzi che fanno un lavoro sul possesso palla. Theo Hernandez si sta allenando in palestra in causa di un raffreddore. Il Milan non vuole correre alcun rischio per domani e vuole averlo in campo.