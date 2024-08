Ai Giochi Olimpici la Francia elimina l'Argentina, Henry: "Questa non è una rivincita per la finale dei mondiali"

"Non la consideriamo una rivincita per il Mondiale perso perché erano due squadre diverse". Si è espresso così Thierry Henry, allenatore della selezione olimpica della Francia, al termine del match vinto ai Giochi Olimpici contro l'Argentina, eliminandola dalla kermesse iridata. L'allenatore francese ha parlato ai microfoni di Tyc Sports e ha raccontato anche delle scintille in campo.

Al triplice fischio il match è sfociato nella rissa più totale tra i giocatori argentini e les bleus, dove in molti sono venuti alle mani, tra cui Nicolas Otamendi e Enzo Millot poi espulso. Dell'accaduto ne ha parlato a caldo proprio Thierry Henry, c.t. della Nazionale trionfante questa sera: "Chiedo scusa per il disturbo finale. Non era quello che volevo e non potevo controllarlo. Infatti ci hanno cacciato un giocatore".