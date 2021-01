All. Tolosa: "Koné? Nessuno del club mi ha comunicato che andrà via"

Patrice Garande, tecnico del Tolosa, ha parlato così in conferenza stampa di Kouadio Koné, centrocampista nel mirino del Milan: "Non c'è mai stata nessuna comunicazione da parte del club di una sua partenza. Se voi mi dite che potrebbe partire, questo implica che il Tolosa lo lascerà andare. Ve lo dico subito: la risposta è no. Dopodiché, è gratificante e lusinghiero che i nostri giovani giocatori siano desiderati da altri club. Non puoi controllare tutto e quello che esce dalla stampa non mi interessa. Quello che mi interessa è vedere i miei giocatori come stanno ogni mattina. E, per ora, sono tutti concentrati sul nostro obiettivo" riporta lesviolets.com.