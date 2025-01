Anche il Marsiglia mette gli occhi su Santiago Gimenez

Santiago Gimenez è un centravanti che fa gola a molti. Il messicano del Feyenoord, tornato sotto i riflettori del mercato anche in ottica Milan che cerca una punta, viene indicato oggi da alcune fonti transalpine come FootMercato e RMC Sport sul taccuino dell'Olympique Marsiglia, squadra allenata da mister Roberto De Zerbi.

Secondo quanto viene riportato, il club francese cederà Wahi, comprato in estate per circa 30 milioni di euro, e sta cercando un sostituto. Per questo è stato individuato Gimenez che però è blindato dal Feyenoord che non vuole perderlo a gennaio e soprattutto non ha intenzione di svenderlo. La valutazione dell'attaccante - 13 gol in 17 partite - è di oltre 40 milioni. Come alternative il Marsiglia ha sul proprio tavolo anche i nomi di Marcus Rashford e Mathys Tel.