Arsenal, Arteta: "VAR in Champions e in Premier diversi"

vedi letture

Campo ma non solo. Mikel Arteta tratta anche i temi d'attualità in Premier League, come l'introduzione del fuorigioco semiautomatico dalla prossima stagione. Questa la risposta del tecnico dell'Arsenal nel corso della conferenza stampa di ieri:

"Penso che sia stato un voto unanime quindi ciò significa che sarà migliore, sarà più veloce ed efficiente. Speriamo che funzioni e che sia molto positivo per noi. Le differenze tra VAR in Champions League e Premier League? È diverso, gli arbitri sono diversi e bisogna adattarsi. È una competizione che si gioca in modo leggermente diverso e stiamo cercando di adattarci".