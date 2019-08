AS - Atletico Madrid, Correa ha chiesto la cessione: teme di trovare poco spazio

Secondo quanto riferisce AS, Angel Correa, attaccante argentino, dovrebbe lasciare nei prossimi giorni l'Atletico Madrid: il giocatore, che ha disputato buone partite nella tournée negli USA dei Colchoneros, ha infatti chiesto al club di andare via in quanto è convinto che troverà poco spazio in campo durante la stagione. Correa è da tempo nel mirino del Milan.