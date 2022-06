Asensio complica i piani del Milan? Lo spagnolo valuta di restare al Real fino alla scadenza

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Rinnovo con il Real Madrid o cessione in questa finestra di mercato per Asensio? C'è anche una terza opzione per il fantasista spagnolo, obiettivo di mercato del Milan. Secondo quanto riportato dal Chiringuito infatti, la scelta di Asensio sarebbe quella di restare al Real Madrid ancora un altro anno, fino al termine del contratto, per poi decidere di accettare l'offerta che lui riterrà migliore la prossima estate.