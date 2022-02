Autogol di Rangnick in conferenza: "Non sapevo che Leeds-Man.Utd fosse importante"

Autogoal in conferenza di Ralf Rangnick. Il tecnico del Manchester Utd, interpellato sull'importanza della sfida contro il Leeds, sentitissima in Inghilterra, si è così espresso: "Non lo sapevo fino a una settimana fa, poi uno dei miei colleghi mi ha spiegato l'importanza della gara. Ho disputato un bel po' di derby in Germania, la nostra squadra ha tanta esperienza. So che è la prima volta dopo tanto tempo che giochiamo davanti al pubblico di Elland Road, non vediamo l'ora di scendere in campo"