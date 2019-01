Barcellona, numero 9 cercasi: cinque identikit, c'è anche Piatek

Il Barcellona acquisterà un "numero 9" fa sapere Marca. I catalani, con la cessione negli ultimi giorni del mercato estivo di Paco Alcacer, non hanno alternative a Luis Suarez, se non Munir El Haddadi il quale peraltro a giugno si svincolerà. Cinque i nomi nel mirino, uno dei quali gioca da qualche mese in Serie A, ossia Krzysztof Piątek, fin qui 19 reti in 21 presenze col Genoa, considerando tutte le competizioni. Gli altri obiettivi sono Maxi Gomez, uruguayano del Celta (8 reti in 17 partite), Nicolas Pépé del Lille (12 gol in 20 presenze), Luka Jovic dell'Eintracht (17 reti in 23 partite) e Timo Werner del Lipsia (13 reti in 21 partite).