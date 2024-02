Borussia Dortmund, Terzic in bilico: per la prossima stagione si pensa a Nagelsmann

Al termine di questa stagione è attesa una vera e propria rivoluzione sulle panchine dei top club europei. Dalle partenze di Klopp e Arteta a quella di Xavi e Tuchel sono tante le società che cambieranno le guide tecniche. Non dovrebbe essere da meno anche il Borussia Dortmund che nel campionato in corso è molto attardato ma in Champions League è ancora in corsa per la qualificazione ai quarti di finale dopo il pareggio esterno ottenuto a Eindhoven contro il PSV.

Terzic in bilico

In Bundesliga invece la situazione è più complessa. I gialloneri della Ruhr sono al quarto posto distanti ben 20 punti dal sorprendente Bayer Leverkusen di Xavi Alonso. Alle spalle del Dortmund c’è il Lipsia distante soltanto un punto e il rischio di rimanere fuori dalla coppa dalle grandi orecchie la prossima stagione è sempre possibile. Per questo motivo che la posizione di Terzic sia più che mai in bilico.

Idea Nagelsmann

Secondo quanto riportano i colleghi di Footmercato.net, uno dei profili che sarebbe accostato al Borussia con insistenza sarebbe quello di Julian Nagelsmann. L’attuale ct della Germania, il cui contratto con la Federazione scade al termine dell'Europeo, non sarebbe contrario ad un ritorno in un club e starebbe valutando il progetto.