Caso Olmo, domani si decide. Il Barcellona spera ma gli agenti studiano il prestito

Il caso Dani Olmo domani venerdì 3 gennaio dovrebbe arrivare a un verdetto definitivo. Il Barcellona aspetta che si pronunci la Federazione spagnola e spera di poter ottenere così il tesseramento di Olmo e di Pau Victor, estromessi dall'iscrizione del campionato una volta entrati nel nuovo anno. La garanzia dei blaugrana e del loro presidente Laporta è di essere certi di aver presentato correttamente ed entro i tempi prestabiliti la documentazione relativa ai ricavi differiti dalla vendita commerciale dei palchi del Camp Nou (a un fondo qatariota).

Se venisse confermata l'esclusione, ciò porterebbe a trovare strade differenti. Il giocatore ha una clausola unilaterale per rescindere il contratto ma Olmo, stando a quanto riferisce Marca, non sarebbe intenzionato a sganciarsi dal Barcellona se le cose per loro dovessero finire male. Per questo gli agenti di Olmo stanno lavorando a un prestito: nell'eventualità, per far giocare il ragazzo e permettergli anche di indossare la maglia della Spagna che altrimenti non potrebbe vestire, si studierà una soluzione temporanea di sei mesi.