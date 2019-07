Ceballos, la decisione sul suo futuro dovrebbe arrivare prima del 22 luglio

Dopo aver vinto l'Europeo Under 21 con la Spagna, Dani Ceballos si trova ora in vacanza e nelle prossime settimane sceglierà la squadra nella quale giocherà nella prossima stagione: secondo quanto riporta AS, la decisione del centrocampista spagnolo dovrebbe arrivare prima del 22 luglio, giorno in cui il giocatore dovrà ricomiciare ad allenarsi con il Real Madrid. I due club più vicini a lui in questo momento sono Milan e Tottenham.