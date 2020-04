Celtic, c'è la fila per Ajer: il norvegese piace al Milan, ci sono anche Arsenal e Leicester

Kristoffer Ajer è uno dei talenti migliori del calcio europeo e per lui si prospetta una grande asta in estate. Il Celtic lo valuta 30 milioni, un prezzo forse alto per un giocatore di 22 anni, ma giusto pensando in prospettiva. Il Milan gli ha messo gli occhi addosso da tempo, mentre in Premier ci sono due squadre interessate: Arsenal e Leicester. Lo riporta il Daily Star.