Champions League, Gimenez dell'Atletico Madrid: "Non ci sono parole per descrivere quanto accaduto ieri sera"

L'Atletico Madrid è stato eliminato dal Real Madrid agli ottavi di finale di Champions League ai calci di rigore. Durante la lotteria finale il tiro di Julian Alvarez è stato annullato per doppio contatto del pallone con entrambi i piedi dell'ex Manchester City.

Dopo la sconfitta uno dei primi a commentare sui social è stato José María Giménez. L'uruguaiano ha utilizzato Instagram per esprimere la sua gratitudine ai tifosi per il sostegno ricevuto. "Non ci sono parole per descrivere quanto accaduto ieri sera. Voglio semplicemente ringraziarvi, ancora una volta, per aver reso la nostra serata così speciale. Un grande grazie anche ai miei compagni, che hanno dato il massimo. Continuate così," ha scritto il difensore.

L'allenatore dell'Atletico, Diego Simeone, è stato più polemico in conferenza stampa: "Non ho mai visto il VAR intervenire per rivedere un rigore in queste circostanze. Chiedo ai presenti: chi ha visto Álvarez toccare il pallone due volte può alzare la mano. Io non l'ho visto".