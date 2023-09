Champions League, il Newcastle sfida il Milan. Daily Express: "Eddie Howe è pronto"

Il tema principale delle prime pagine dei giornali inglesi in edicola oggi è ovviamente la Champions League. In giornata saranno due le squadre di Premier League impegnate nella massima competizione europea per club: la prima a scendere in campo sarà il Newcastle di Tonali, atteso dalla sfida di San Siro contro il Milan; in serata, invece, toccherà ai campioni in carica del Manchester City contro la Stella Rossa. In primo piano spiccano le foto dei tecnici Eddie Howe e Pep Guardiola.

Le principali aperture inglesi di oggi:

Daily Express - Eddie's ready

Mirror Sport - Don't be won-hit wonders

Daily Star - Keepy cuppy